Jennifer Lopez muda o seu sobrenome após casamento com Ben Affleck

Jennifer Lopez assume o sobrenome do marido, Ben Affleck, após casamento discreto em Las Vegas

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 19h20

A cantora Jennifer Lopez (52) é uma mulher casada novamente e decidiu assumir o sobrenome do marido, o ator Ben Affleck (49). De acordo com o site Just Jared, ela trocou o seu sobrenome no pedido de licença de casamento feito neste final de semana.

No documento da corte oficial, Jennifer Lopez solicitou que seu nome seja Jennifer Affleck. Fontes das publicações internacionais informam que, além da licença de casamento, eles já se casaram de fato.

Segundo a revista People, a união aconteceu em uma festa muito pequena e discreta. Os dois anunciaram o noivado em abril de 2022, cerca de um ano após a reconciliação.

Os dois já viveram um romance no passado. Eles começaram a namorar em 2002, mas o romance chegou ao fim em 2004, quando já estavam noivos e tinham planos de casamento. Neste meio tempo, eles se casaram com outras pessoas e tiveram filhos.

Jennifer Lopez se tornou mãe dos gêmeos Max e Emme (14), frutos do relacionamento com Marc Anthony. Enquanto isso, ele teve três filhos com a ex-mulher, Jennifer Garner: Violet (16), Seraphina (13) e Samuel (10).

Jennifer Lopez faz selfie na cama

Após a notícia de que se casou com Ben Affleck ganhar repercussão, Jennifer Lopez mostrou uma foto ousada nas redes sociais. Na tarde deste domingo, 17, ela surgiu em uma selfie na cama e apareceu com um olhar emocionado.