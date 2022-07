Jennifer Lopez e Ben Affleck se casam em Las Vegas

Jennifer Lopez e Ben Affleck oficializaram o casamento neste final de semana, informou o site TMZ

17/07/2022

A cantora Jennifer Lopez (52) e o ator Ben Affleck (49) já estão casados! De acordo com o site TMZ, fontes próximas ao casal informaram que eles se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A notícia veio à tona junto com a divulgação de que eles conseguiram uma licença para se casarem em Clark County, Nevada, neste final de semana. No entanto, os representantes do casal ainda não confirmaram se estão ou não casados.

Horas depois, o site da revista People também confirmou que eles estão casados! Segundo a publicação, eles oficializaram a união de forma discreta e em uma cerimônia muito pequena. As fontes informaram que eles queriam estar casados e apenas fizeram isso sem grande alarde.

Vale lembrar que Lopez e Affleck reataram o romance em 2021, depois de longos anos separados. Na época, ela disse à People: “Nós estamos mais velhos agora, mais inteligentes, temos mais experiência, e estamos em momentos diferentes em nossas vidas, temos nossas crianças, e temos mais consciência das coisas. É lindo que isto tenha acontecido deste jeito e neste momento nas nossas vidas, quando nós podemos apresentar e celebrar um com o outro e respeitar um ao outro. Nós sempre fizemos isso, mas temos mais admiração porque sabemos que a vida pode tomar diferentes direções”.

O noivado deles foi anunciado em abril deste ano, quando ela apareceu com um anel verde. “Eu sempre disse que o verde é a minha cor da sorte. Talvez você se lembre de um certo vestido verde”, disse ela na época, citando um vestido da Versace famoso.

Passado de Jennifer Lopez e Ben Affleck

No passado, os dois começaram a namorar em 2002 e chegaram a ficar noivos pouco tempo depois. Eles se separaram em 2004, pouco antes do casamento.

Jennifer Lopez se tornou mãe dos gêmeos Max e Emme (14), frutos do relacionamento com Marc Anthony. Enquanto isso, ele teve três filhos com a ex-mulher, Jennifer Garner: Violet (16), Seraphina (13) e Samuel (10).