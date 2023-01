Jennifer Lopez mostra fotos nunca vistas antes de seu casamento com Ben Affleck

A cantora Jennifer Lopez mostrou fotos da aliança e o vestido de noiva usado na cerimonia de casamento com Ben Affleck

A cantora e atriz Jennifer Lopez (53) decidiu compartilhar fotos ineditas de seu casamento com o ator Ben Affleck. Depois de 17 anos separados, o casal celebrou seu amor com duas cerimônias: uma em Julho em Las Vegas, e outra na Georgia em Agosto. Agora, a artista fez um post em seu Instagram com uma retrospectiva de seu ano e exibiu fotos inéditas das cerimônias de casamento.

No video, Jennifer mostrou detalhes da aliança que ganhou do ator ao ficarem noivos e detalhes dos vestidos usados nas duas cerimonia assinados pela grife Ralph Lauren, o vestido estilo sereia, que foi o terceiro visual personalizado que ela usou para as cerimônias, apresentava uma sobreposição transparente que caía sobre o cabelo como um véu e um recorte sexy com cristais Swarovski. Na legenda do post do Instagram, JLo mostrou o quanto o ano de 2022 foi especial para ela. "2022 foi um dos melhores anos até agora!!! Mal posso esperar por tudo o que está por vir no próximo ano…", disse ela.

A cantora também mostrou alguns momentos dos bastidores durante as provas do vestido de noiva, incluindo uma dela mesma revendo esboços no mês de maio e outra enquanto experimentava o visual que usava para caminhar até o altar em agosto. O video também trouxe recordações de seu casamento em Las Vegas, que aconteceu em julho do mesmo ano, no qual Jennifer usou um vestido de renda ombro a ombro da grife Zuhair Murad.

Jennifer e Ben reataram o namoro depois de 17 após a primeira separação. O retorno do casal e o casamento foi um dos assuntos mais comentados e repercutidos pela imprensa internacional em 2022.