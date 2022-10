Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam brigando após lua de mel, diz site

Fontes próximas a Ben Affleck e Jennifer Lopez apontam suposta crise no relacionamento do casal, que oficializou a união em julho de 2022

Redação Publicado em 01/10/2022, às 19h15

Os artistas Ben Affleck e Jennifer Lopez se casaram em julho de 2022, e após uma lua de mel romântica, o casal parece estar enfrentando alguns conflitos na relação, conforme divulgado pelo site Radar Online.

Segundo o site Radar Online, fontes próximas ao casal contaram que a relação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez tem sido difícil para os dois: "Eles estão de volta à rotina de trabalho e paternidade. A realidade se instalou", contou a fonte.

Ainda de acordo com o site, a maneira que Ben Affleck se veste e seu estilo tem incomodado Jennifer Lopez: "Ele é do tipo jeans e camiseta, e agora Jennifer está tentando dizer o que ele pode e não pode usar", contam.

Outro ponto de Ben Affleck que tem incomodado Jennifer Lopez seria o tabagismo do ator: "Ela absolutamente odeia os cigarros de Ben, ele prometeu parar, mas com toda a irritação dela, está fumando mais do que nunca", revelou a fonte ao site Radar Online.

Além das questões de conciliar as carreiras, o vestuário de Ben Affleck e o tabagismo do ator, a fonte também afirma que J-Lo não suporta a bagunça causada pelo artista no dia-a-dia.

