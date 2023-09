Filha do ex-goleiro Taffarel se casa em castelo na Itália

O ex-goleiro Cláudio Taffarel levou sua filha Catherine ao altar em casamento luxuoso na Itália

Filha do ex-goleiro Cláudio Taffarel, Catherine Taffarel se casou com Frederico Monteiro em uma cerimônia luxuosa no último final de semana. O casamento aconteceu no Castello Di Segalari, em Toscana, na Itália, com a presença de amigos e familiares.

Nas redes sociais, a mãe dela, Andrea, mostrou vídeos e momentos da cerimônia de casamento da herdeira. Inclusive, ela registrou quando Taffarel levou a filha até o altar. Para o grande dia, a noiva usou um vestido sem alças e com rendas.

O casamento aconteceu ao ar livre durante o entardecer e contou com decoração de flores brancas para combinar com a paisagem deslumbrante da região.

Vale lembrar que Catherine tem 29 anos, é formado em Direito e fez especialização em Esportes na Espanha.

Veja as imagens do casamento da filha de Taffarel:

Filho de Pelé se casou há poucos dias

Um dos filhos do jogador de futebol Pelé (1940-2022), Joshua Arantes do Nascimento está casado! O casamento dele com a noiva, Bárbara, aconteceu na noite do dia 16 de setembro, e contou com a presença dos amigos e familiares.

Nas redes sociais, uma das irmãs dele, Kely Nascimento, mostrou a foto dos noivos com os parentes durante a festa. Na imagem, a noiva exibiu o seu vestido no estilo princesa e o noivo apareceu com um terno azul clássico.

"Ontem meu irmão Joshua se casou. Infelizmente eu não pude estar presente mas praticamente estava lá graças ao live feed e a @crisminniti @flavia.arantes.nascimento e @01edinho me mandando fotos e vídeos in real time! Amo vocês! Bárbara, bem-vinda a nossa família oficialmente (porque você já fazia parte bem antes de casar!) Nossa família não é muito grande mas é GIGANTE em energia e amor!! Vivemos intensamente, brigamos intensamente, nos divertimos intensamente, erramos intensamente e amamos um ao outro intensamente! E eu te prometo, nessa família você não vai sentir nem um segundo de tédio …. Nem quando quiser. Eu desejo toda luz do mundo iluminando o caminho de vocês dois", disse Kely.