Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro se casam na Europa

Dia do 'sim'!

Após 14 anos juntos, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro fazem festa de casamento ao ar livre em Portugal

A atriz Fernanda Rodrigues e o diretor Raoni Carneiro se casaram nesta sexta-feira, 4, em uma cerimônia ao ar livre em Portugal, na Europa. Os dois estão juntos há 14 anos, mas só agora fizeram uma festa de casamento com a presença dos amigos e familiares.

A celebração aconteceu ao ar livre na Quinta da Pacheca, em Lamego, e durante pôr do sol. A noiva apareceu deslumbrante com um vestido branco longo, com devote nas costas e calda longa.

Nas redes sociais, a artista contou que a cerimônia teve que ser adiada. “Três anos de espera. Chegou o dia”, disse ela.

A celebração contou com a presença de famosos. O músico Lucas Lima tocou violino durante a celebração. Ricardo Pereira, Francisca Pereira, Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena falaram algumas palavras para os noivos no altar.

Os dois filhos do casal, Luisa, de 12 anos, e Bento, de 6 anos, entraram juntos durante a celebração como daminha e pajem.

Veja momentos do casamento de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro: