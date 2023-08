Felicidade! Rafaela Mandelli se casa com empresário em festa ao ar livre

Rafaela Mandelli se casa com empresário em festa ao ar livre; atriz já foi casada com o ator Marcelo Serrado

A atriz Rafaela Mandelli se casou neste final de semana com Rodrigo Leonardo. Aos 44 anos, a artista acaba de publicar em seus perfis nas redes sociais as primeiras fotos da cerimônia que rolou em Campinas, no interior de São Paulo.

A cerimônia reuniu famosos e amigos da época em que ela foi protagonista de Malhação. Entre os presentes estavam as atrizes Fernanda Nobre, Alinne Moraes e Julianne Trevisol. A cerimônia foi ao ar livre e impressionou pelo bom gosto.

Em um longo texto nas redes sociais, a atriz se declarou ao agora marido e mostrou detalhes da cerimônia, como o vestido sofisticado que ela escolheu para o momento do sim. A artista estava deslumbrante.

"Sem dúvida, um dos mais importantes dias da minha vida. Só num momento como esse seria possível botar na malinha do coração, meus maiores amores. Marido, filhos, família e amigos. Todos ali, juntos em volta da gente, torcendo e sentindo a catarse que foi tudo isso. Inexplicável, inexplicável onde a força do amor leva a gente. Um beijo no coração de cada um que esteve, e se faz presente ao longo de toda nossa trajetória. Nós nos amamos e amamos vocês!", comemorou ela. Amigos também desejaram felicidade ao casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaela Mandelli (@rafaelamandelli)

Atriz foi casada com Marcelo Serrado

Vale lembrar que a atriz assumiu o relacionamento com o empresário na virada deste ano. Anteriormente, ela foi casada com o ator Marcelo Serrado, com quem teve uma filha, a primogênita Catarina Mandelli Serrado, que está com 18 anos e faz raras aparições nas redes sociais da mãe. Além disso, a artista também se relacionou com o diretor Mauro Lima.

Recentemente, ela prestou uma tocante homenagem para a filha. "Hoje sim é o dia da pessoa mais importante pra mim nesse mundo. E as demonstrações de amor a gente troca, de maneira presente todos os dias. Agradeço a cada segundo, ter você filhota. Te amo mais que o infinito. Obrigada, obrigada, obrigada Tuca", escreveu a artista.