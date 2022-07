Fabiola Gadelha relembra foto do seu casamento com Bruno Amaral

Fabiola Gadelha celebra os 4 anos do seu casamento com Bruno Amaral e relembra foto da cerimônia

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 17h54

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou seus fãs ao relembrar as fotos do seu casamento com Bruno Amaral. Ela entrou no clima de recordação das redes sociais nesta quinta-feira, 28, e mostrou uma imagem de sua cerimônia de casamento, que aconteceu há quatro anos.

Nas foto, a artista surgiu com seu vestido de noiva e um sorrisão no rosto ao lado do marido. “TBT de 4 anos! Valeu a pena, está valendo e sempre vai valer quando colocamos Deus no centro! Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos! Gratidão”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Fabiola e Bruno são pais da bebê Yarin, de 3 meses de vida. Há poucos dias, Fabiola Gadelha mostrou novas fotos com a filha caçula e mostrou o quanto as duas são parecidas.

Fabiola Gadelha mostra fotos com o marido e a filha caçula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

