Fabiola Gadelha celebra o mesversário da filha com tema da Amazônia

Fabiola Gadelha mostra detalhes da decoração da festa de 3 meses de vida da filha caçula, Yarin

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 14h53

A apresentadora Fabiola Gadelha, da Record TV, celebrou o mesversário da filha caçula, Yarin, fruto do casamento com Bruno Amaral, em grande estilo. Durante viagem da família para Manaus, no Amazonas, eles se inspiraram na região para o tema da festa em família.

Yarin ganhou uma festa com o tema de Amazônia, com direito a bolo decorado e look feito com penas coloridas. “Terceiro mesversário da cunhã poranga Yarin na nossa Amazônia!”, disse a mamãe coruja ao mostrar as fotos.

Os fãs da apresentadora aprovaram a decoração e elogiaram a festa. “Que lindeza”, disse um seguidor. “Meu Deus! Que fofa”, afirmou outro. “É a coisa mais linda desse mundo”, declarou mais um.

A apresentadora também é mãe de Adrian e Adriel.

Veja as fotos da festa da filha de Fabiola Gadelha: