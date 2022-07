Filha de Fabiola Gadelha rouba a cena em novas fotos com a mãe

Fabiola Gadelha explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos com a filha caçula, Yarin

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 13h59

A apresentadora Fabiola Gadelha (42) foi visitar Manaus, no Amazonas, no último final de semana e aproveitou para fazer novas fotos com a filha caçula, Yarin (2 meses). As duas apareceram de rostos colados em novas fotos em um dia ensolarado.

Nas imagens, a bebê surgiu fofíssima com um look rosa e branco ao lado da mamãe coruja. “De um domingo especial com minha princesa, direto do norte do Brasil”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram mãe e filha. “Que princesa! Parabéns”, disse uma seguidora. “Belíssimas”, afirmou outro. “Gente, como cresceu!”, escreveu mais um. “Que lindas”, afirmou outro.

A apresentadora também é mãe de Adrian e Adriel.

Fotos de Fabiola Gadelha com a filha, Yarin: