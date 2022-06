Fabiola Gadelha coloca fantasia de personagem de Toy Story na filha caçula

Fabiola Gadelha celebra os dois meses de vida da filha caçula, Yarin, e coloca fantasia fofa na herdeira

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 16h28

A apresentadora Fabiola Gadelha explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com a filha caçula, Yarin. A estrela comemorou os dois meses de vida da herdeira com uma festa em casa.

Fabiola preparou uma festa de mesversário com o tema da animação Toy Story, com direito a painel com imagens dos personagens e bolo decorado. Inclusive, a pequena Yarin ganhou uma fantasia especial. A mamãe coruja vestiu a herdeira como a personagem Jessie.

“Segundo mesversário da nossa Cowgirl Yarin! Família Gadelha Amaral comemora dois meses de um amor renovador”, disse ela na legenda.

A apresentadora também é mãe de Adrian e Adriel.

Fotos do mesversário da filha de Fabiola Gadelha: