Beca Milano surge aos beijos com o marido, Fernando Pelégio, no aniversário de casamento

Beca Milano se declara para o marido, Fernando Pelégio, ao completar cinco anos de casamento

A confeiteira Beca Milano, do programa Bake Off Brasil, do SBT, está em festa nesta sexta-feira, 6. Isso porque ela e o marido, o diretorFernando Pelégio, acabam de completar 5 anos de casamento. Para marcar a data especial, a loira mostrou fotos românticas do casal e fez uma declaração de amor na legenda dos cliques.

"Viva nosso amor! O melhor SIM da minha vida é você! Obrigada por ser este companheiro de vida muito mais incrível do que um dia eu poderia sonhar. Você é verdadeiramente um presente de Deus (Deus caprichou!). Olhando para estes anos, vejo todos os momentos felizes que compartilhamos, as superações que enfrentamos juntos e as aventuras que vivemos lado a lado", disse ela.

E completou: "Cada risada, cada beijo, cada abraço e cada sonho compartilhado fazem desta jornada algo realmente único e precioso. Que todos os dias sejam uma comemoração do nosso amor e da parceria que construímos. Vamos brindar a vida com muitos cappuccinos e brigadeiros! Feliz Bodas de Madeira, meu amor! Rumo a Bodas de Ouro!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beca Milano/Chef Confeiteira 🍰 (@becamilano)

Como foi o casamento de Beca Milano e Fernando Pelégio?

Beca Milano e Fernando Pelégio se casaram em uma cerimônia luxuosa realizada em 2018 que reuniu a nata do SBT. Na época o bolo do casamento chamou a atenção, já que contava com uma espécie de manivela, que quando girada presenteava os convidados com uma bolinha dourada com um mensagem dentro.

As flores brancas e amarelas posicionadas de forma delicada pelo salão transmitiram toda a elegância escolhida pelo casal para compor esse grande dia. Após o corte do bolo, os apaixonados foram até o centro da pista de dança e pela primeira vez valsaram como marido e mulher, o que emocionou todos que estavam presentes.

Grandes nomes da família SBT como: Eliana, Celso Portiolli, Larissa Manoela, Lívia Andrade, Leo Dias, Maisa, Danilo Gentili, Otávio Mesquita, Carlos Bertolazzi, Lucas Anderi e Cris Flores compareceram ao evento do casal e se divertiram como ninguém.

Na época da união, Fernando Pelégio se declarou à amada e exaltou seu comportamento dentro e fora das telinhas. "Sou testemunha e beneficiário da sua generosidade, ver você se sacrificando pessoalmente para privilegiar o casal. O quanto você se doa para que sejamos felizes. O quanto você é doce, educada, carinhosa e paciente comigo. O quanto você se preocupa com meu bem estar, com minha saúde, com meus problemas. Me ouve e me apoia", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beca Milano/Chef Confeiteira 🍰 (@becamilano)