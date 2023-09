Fernando Pelégio: 'chefão' que deixou o SBT é casado com Beca Milano, do 'Bake Off'

Fernando Pelégio comandava a programação do SBT; saída aconteceu após 34 anos de casa

Fernando Pelégio, que ocupava o cargo de diretor no SBT, deixou a emissora nesta terça-feira, 12, após 34 anos como um dos comandantes do canal da família Abravanel. A saída do profissional foi anunciada em uma nota oficial enviada à imprensa.

O que muitos não sabem é que ele é casado com outra estrela do casal: a confeiteira Beca Milano, uma das juradas do programa Bake Off - Mão na Massa e também é integrante do Fábrica de Casamentos.

Os dois subiram ao altar em uma cerimônia luxuosa realizada em 2018 que reuniu a nata do SBT. Na época o bolo do casamento chamou a atenção, já que contava com uma espécie de manivela, que quando girada presenteava os convidados com uma bolinha dourada com um mensagem dentro.

As flores brancas e amarelas posicionadas de forma delicada pelo salão transmitiram toda a elegância escolhida pelo casal para compor esse grande dia. Após o corte do bolo, os apaixonados foram até o centro da pista de dança e pela primeira vez valsaram como marido e mulher, o que emocionou todos que estavam presentes.

Grandes nomes da família SBT como: Eliana, Celso Portiolli, Larissa Manoela, Lívia Andrade, Leo Dias, Maisa, Danilo Gentili, Otávio Mesquita, Carlos Bertolazzi, Lucas Anderi e Cris Flores compareceram ao evento do casal e se divertiram como ninguém.

Na época da união, Fernando Pelégio se declarou à amada e exaltou seu comportamento dentro e fora das telinhas. "Sou testemunha e beneficiário da sua generosidade, ver você se sacrificando pessoalmente para privilegiar o casal. O quanto você se doa para que sejamos felizes. O quanto você é doce, educada, carinhosa e paciente comigo. O quanto você se preocupa com meu bem estar, com minha saúde, com meus problemas. Me ouve e me apoia", escreveu.

Anunciou saída

O diretor de planejamento artístico e criação Fernando Pelegio deixou o SBT depois de 43 anos de parceria. O fim do contrato dele com a emissora foi anunciado nesta terça-feira, 12, por meio de um comunicado oficial à imprensa.

O profissional decidiu deixar a emissora para seguir novos projetos profissionais e a saída dele foi em comum acordo. No comunicado, ele se pronunciou sobre a decisão. “Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT”, disse ele.