Diretor Fernando Pelegio deixa o SBT após 43 anos

Casado com a confeiteira Beca Milano, o diretor Fernando Pelegio se pronuncia sobre fim do contrato com o SBT

O diretor de planejamento artístico e criação Fernando Pelegio deixou o SBT depois de 43 anos de parceria. O fim do contrato dele com a emissora foi anunciado nesta terça-feira, 12, por meio de um comunicado oficial à imprensa.

O profissional decidiu deixar a emissora para seguir novos projetos profissionais e a saída dele foi em comum acordo. No comunicado, ele se pronunciou sobre a decisão. “Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT”, disse ele.

Vale lembrar que Fernando Pelegio começou na TV como office-boy na década de 1980 e logo cresceu profissionalmente. Ele atuou nos bastidores na área de engenharia técnica e câmeras até entrar para a área de criação e produzir vinhetas para programas da emissora. Em 2010, ele se tornou diretor de planejamento artístico.

Hoje em dia, Fernando Pelegio é casado com a confeiteira Beca Milano, que faz parte do programa Bake Off Brasil, do SBT.

Fernando Pelegio e Beca Milano curtiram férias em julho deste ano

Em julho deste ano, Fernando Pelegio e Beca Milano mostraram as fotos de suas férias aqui no site CARAS. Os dois foram curtir alguns dias de descanso no navio da dupla Chitãozinho e Xororó e estenderam a viagem para curtir os parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos. Em conversa exclusiva com a CARAS Digital, ela contou sobre os melhores momentos da viagem e como realizou o sonho de tirar uma foto com a cantora Sandy.

Para começar, Beca contou que a viagem aconteceu de última hora. "Está sendo maravilhosa! É minha segunda vez em Orlando, mas aqui tem tanta coisa linda e divertida para conhecer que sinto que ainda não consegui viver tudo o que esse local tem a oferecer! Viemos para cá de última hora! Nós vimos que teria esse Navio da dupla Chitãozinho e Xororó - 50 anos e como eu sou fã de carteirinha da Sandy, além dos outros artistas, resolvemos fazer essa viagem. Um momento especial e muito emocionante foi o meu encontro tão esperado com a Sandy, tietei mesmo! Me emocionei, tirei foto e tremi de nervoso!", disse ela.

E completou: "Assistir aos shows de artistas que eu amo em alto mar e ir aos parques da Universal foram meus momentos favoritos, esse mundo mágico nos permite voltar a ser criança!".