Beca Milano revela mostra viagem de férias com o marido, Fernando Pelegio: "Maravilhosa"

Estrela do SBT, Beca Milano abre álbum de fotos das férias com o marido, Fernando Pelegio

A chef confeiteira Beca Milano, que é estrela dos programas Bake Off Brasil e A Cereja do Bolo, no SBT, aproveitou um período de férias para viajar com o marido, o diretor Fernando Pelegio. Os dois foram curtir alguns dias de descanso no navio da dupla Chitãozinho e Xororó e estenderam a viagem para curtir os parques de diversões de Orlando, nos Estados Unidos. Em conversa exclusiva com a CARAS Digital, ela contou sobre os melhores momentos da viagem e como realizou o sonho de tirar uma foto com a cantora Sandy.

Para começar, Beca contou que a viagem aconteceu de última hora. "Está sendo maravilhosa! É minha segunda vez em Orlando, mas aqui tem tanta coisa linda e divertida para conhecer que sinto que ainda não consegui viver tudo o que esse local tem a oferecer! Viemos para cá de última hora! Nós vimos que teria esse Navio da dupla Chitãozinho e Xororó - 50 anos e como eu sou fã de carteirinha da Sandy, além dos outros artistas, resolvemos fazer essa viagem. Um momento especial e muito emocionante foi o meu encontro tão esperado com a Sandy, tietei mesmo! Me emocionei, tirei foto e tremi de nervoso!", disse ela.

E completou: "Assistir aos shows de artistas que eu amo em alto mar e ir aos parques da Universal foram meus momentos favoritos, esse mundo mágico nos permite voltar a ser criança!".

Na viagem, Beca e Fernando mostram a sintonia do casal e ainda seguem uma tradição deles: comprar imãs de geladeira. "É uma delícia viajar em casal! Aproveitamos demais e tiramos um tempo para ficarmos juntinhos. Esse é um momento muito especial, pois com a correria do dia a dia às vezes nos vemos só no fim do dia. Temos uma tradição de levar para casa um imã para colocar na nossa geladeira de todas as nossas viagens! [risos]", declarou.

E eles adoram fazer vários passeios juntos. "Gostamos de descansar e ao mesmo tempo aproveitar muito! Estou amando estar aqui no verão podendo aproveitar as praias deliciosas, sou apaixonada pelo mar. Nós adoramos conhecer a gastronomia local, então visitar restaurantes e confeitarias sempre está no nosso roteiro!", afirmou ela, e completou: "A comida é um ponto forte para esse casal amante da gastronomia! [risos] Eu sempre gosto de conhecer novos restaurantes, lojas de confeitarias... Sinto saudade de cozinhar, pois quando conheço algum prato ou doce da gastronomia local, já tenho vontade de replicá-lo e testá-lo na minha cozinha! Tento identificar os ingredientes e volto doida para cozinhar".

Assim que voltar ao Brasil, a chef está cheia de planos. "Vou ter dedicação e foco nos próximos projetos! Estamos com o planejamento de uma nova temporada de conteúdos para o Youtube e também finalizando os detalhes do Beca Bake, meu evento de confeitaria que teve sua primeira edição em Curitiba e, agora, será realizado em São Paulo", declarou.

Veja as fotos da viagem de Beca Milano: