Atriz Kat Dennings revela que fez o arco de flores para seu casamento

Tudo o que você precisa saber sobre o casamento ao ar livre da atriz Kat Dennings, que atua na série ‘Duas Garotas em Apuros’

A atriz Kat Dennings, que atuou na série Duas Garotas em Apuros, está casada! Ela oficializou o seu Andrew W.K. no final do mês de novembro e acaba de revelar os detalhes da celebração nas redes sociais. Inclusive, ela contou que fez o próprio arco de flores para o altar da cerimônia.

O casamento aconteceu na casa dela em Los Angeles com apenas 15 convidados. A noiva usou um vestido vintage da grife Alexander McQueen, mas dispensou o branco e escolheu um tom de bege claro.

“Percebemos que um casamento em casa era aconchegante demais para deixar passar. Além disso, todas as nossas coisas estavam lá, não teríamos que embalar nada”, brincou ela na revista Vogue norte-americana.

Para dar um toque ainda mais pessoal ao casamento, a noiva fez questão de montar com suas próprias mãos o arco floral que ficou no altar na hora da união. Ela mostrou fotos de como foi montar o adereço e surpreendeu com o resultado. “Três dias de literalmente sangue, suor e lágrimas. Também tive alguns vidros quebrados”, disse ela sobre a sua arte. Além disso, no dia do casamento, a noiva também fez seu próprio cabelo e a maquiagem.

O noivado deles aconteceu em maio de 2021, apenas uma semana após anunciarem publicamente que estavam namorando.

Veja as fotos do casamento de Kat Dennings:

