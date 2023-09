Ângelo Paes Leme celebra seus 15 anos de casamento e mostra foto da união

Quem é a esposa de Ângelo Paes Leme? Ator mostra foto do dia do seu casamento em data especial

O ator Ângelo Paes Leme acaba de completar 15 anos de casamento com a atriz Anna Sophia Folch. Os dois comemoraram a data especial na última quinta-feira, 7, e ele fez questão de homenagear a amada em um post nas redes sociais.

Em seu feed do Instagram, ele relembrou uma foto dos dois vestidos de noivos no dia do casamento há 15 anos e falou sobre a data. "Hoje é nosso aniversário de 15!!! Parece que foi ontem! De lá pra cá muitas risadas, descobertas, projetos e o maior presente do mundo: nosso filho lindo Caetano! Te amo", disse ele.

Por sua vez, ela também mostrou fotos do casal e fez uma declaração singela. "Tão bom viver com você. 15 anos", comentou. Eles se casaram em 2008 em uma cerimônia na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, e são pais de um menino, Caetano.

Vale lembrar que Anna Sophia é conhecida por ter atuado em novelas como Paixões Proibidas, Ciranda de Pedra e Lado a Lado, além de ter atuado na série infantil Detetives do Prédio Azul.

Enquanto isso, Ângelo Paes Leme também é um ator de sucesso nas novelas brasileiras. Ele já atuou em História de Amor, Malhação, Por Amor, Força de um Desejo, Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea. Recentemente, ele conquistou personagens marcantes em novelas bíblicas da Record TV, como José do Egito, O Rico e o Lázaro e Gênesis.

Veja as fotos de Ângelo Paes Leme e Anna Sophia Folch:

O filho de Ângelo Paes Leme e Anna Sophia Folch

Recentemente, o ator Ângelo Paes Leme fez uma rara aparição em público com o seu único filho, Caetano (11), fruto do casamento com a atriz Anna Sophia Folch (37). Os dois foram fotografados enquanto curtiam um sábado de sol no Rio de Janeiro .

Pai e filho esbanjaram sintonia e amizade enquanto se divertiam em um passeio de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Ângelo e sua família são discretos com a vida pessoal e ele compartilha poucos momentos com a esposa e o filho nas redes sociais.

