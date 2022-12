Ângelo Paes Leme faz rara aparição com o filho em passeio no Rio de Janeiro

Astro das novelas bíblicas da Record TV, Ângelo Paes Leme curte dia de folga com o filho, Caetano, no Rio de Janeiro

Astro de novelas bíblicas da Record TV, o ator Ângelo Paes Leme (49) foi flagrado em um momento raro em público com o seu único filho, Caetano (11), fruto do casamento com a atriz Anna Sophia Folch (37). Os dois foram fotografados enquanto curtiam um sábado de sol no Rio de Janeiro .

Pai e filho esbanjaram sintonia e amizade enquanto se divertiam em um passeio de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Ângelo e sua família são discretos com a vida pessoal e ele compartilha poucos momentos com a esposa e o filho nas redes sociais.

Vale lembrar que Ângelo e Anna Sophia são casados desde janeiro de 2013, quando subiram ao altar na Igreja Matriz Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ela é conhecida por ter atuado em novelas como Paixões Proibidas, Ciranda de Pedra e Lado a Lado, além de ter atuado na série infantil Detetives do Prédio Azul.

Enquanto isso, Ângelo Paes Leme também é um ator de sucesso nas novelas brasileiras. Ele já atuou em História de Amor, Malhação, Por Amor, Força de um Desejo, Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea. Recentemente, ele conquistou personagens marcantes em novelas bíblicas da Record TV, como José do Egito, O Rico e o Lázaro e Gênesis.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Qual é o parentesco de Ângelo Paes Leme e Fernanda Paes Leme?

Há algum tempo, o ator Ângelo Paes Leme e a atriz Fernanda Paes Leme (39) esclareceram a dúvida dos fãs por causa do sobrenome deles. Eles são parentes? Nas redes sociais, eles postaram uma selfie juntos e revela que, sim, eles são primos distantes!

“Muita gente me pergunta: primos? Somos primos distantes. E agora estamos aqui juntinhos! Uma noturna. Um rápido encontro na Malhação, mas muito astral! Valeu pelo carinho Fernanda Paes Leme. Te desejo muito sucesso nos seus projetos”, disse ele em 2019 ao mostrar o encontro deles em cena.