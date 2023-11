Adriane Galisteu comemora seu aniversário de casamento

Adriane Galisteu faz homenagem para o marido, Alexandre Iódice, ao comemorar seu casamento com fotos do casal em lugar especial

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de casamento com o marido, Alexandre Iódice, de um jeito especial. A estrela decidiu homenagear o amado nesta terça-feira, 28, e relembrou fotos de uma viagem do casal para a praia.

Nas imagens, os dois apareceram abraçados e trocando olhares apaixonados enquanto aproveitavam a linda vista do local. Na legenda, ela falou sobre o amor duradouro deles.

“13 anos depois, aqui estamos nós… Juntos, construindo e aprendendo! Mas sem perder a ternura! Te amo Lelê”, disse ela.

Vale lembrar que os dois são pais de um menino, Vittorio, de 13 anos.

Galisteu e Iódice se casaram em 27 de novembro de 2010 em uma cerimônia ao ar livre em um spa de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Na época da celebração, eles também comemoraram o batizado do filho recém-nascido, Vittorio, que tinha apenas 3 meses de vida, durante a união do casal.

Como Adriane Galisteu e Alexandre Iódice se conheceram?

Adriane Galisteu e Alexandre Iódice se conheceram há cerca de três décadas, antes mesmo de ter qualquer envolvimento romântico. Adriane Galisteu tinha apenas 18 anos quando viu o marido pela primeira vez, durante uma campanha publicitária para a marca do empresário. Apesar do primeiro contato ter acontecido há 30 anos atrás, o relacionamento dos dois engatou apenas em 2008.

"Foi quando fiz a primeira campanha da Iódice de jeans. De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada. Sempre senti aquela coisa no olhar, mas tinha aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade", contou ela, em entrevista à Quem em 2018.

Apesar do medo de engatar em um romance, Adriane Galisteu relembrou que um dia resolveu chamar o futuro marido para acompanhá-la em uma corrida na orla do Rio de Janeiro. "Corremos e fomos para casa, onde tinha uma galera, depois fomos assistir a um show do Djavan e após o show paramos em uma pizzaria 24 horas. Ainda o convidei para assistir a um filme. Isso lá pelas 3h30 da manhã."

Foi neste dia que aconteceu o primeiro beijo do casal, porém, Adriane Galisteu contou que não aconteceu nada a mais. Depois do encontro, eles começaram a namorar, oficializando o relacionamento em 2010.