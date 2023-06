Como Adriane Galisteu conheceu seu atual marido? Empresário e apresentadora estão juntos por mais de uma década

Adriane Galisteu é casada com Alexandre Iodice desde 2010; juntos, eles são pais de Vittorio

A apresentadora Adriane Galisteu (50) sempre desperta o olhar dos curiosos sobre sua vida amorosa. Apesar de já ter se relacionado com diversos famosos, atualmente a comunicadora é casada com o empresário Alexandre Iodice (52). Juntos oficialmente desde o ano de 2010, eles são pais de Vittorio Iodice (11). Relembre como os dois se conheceram.

Eles se conheceram há cerca de três décadas, antes mesmo de ter qualquer envolvimento romântico. Adriane Galisteu tinha apenas 18 anos quando viu o marido pela primeira vez , durante uma campanha publicitária para a marca do empresário. Apesar do primeiro contato ter acontecido há 30 anos atrás, o relacionamento dos dois engatou apenas em 2008.

"Foi quando fiz a primeira campanha da Iódice de jeans. De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada. Sempre senti aquela coisa no olhar, mas tinha aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade", contou ela, em entrevista à Quem em 2018.

Apesar do medo de engatar em um romance, Adriane Galisteu relembrou que um dia resolveu chamar o futuro marido para acompanhá-la em uma corrida na orla do Rio de Janeiro. "Corremos e fomos para casa, onde tinha uma galera, depois fomos assistir a um show do Djavan e após o show paramos em uma pizzaria 24 horas. Ainda o convidei para assistir a um filme. Isso lá pelas 3h30 da manhã."

Foi neste dia que aconteceu o primeiro beijo do casal, porém, Adriane Galisteu contou que não aconteceu nada a mais. Depois do encontro, eles começaram a namorar, oficializando o relacionamento em 2010, com uma grande cerimônia de casamento, realizada ao ar livre, e que contou com 400 convidados.

Antes, a apresentadora já havia sido casada com o também empresário Roberto Justus (68). Eles namoraram por apenas seis meses quando decidiram subir ao altar no ano de 1998. O ex-casal decidiu colocar o fim na relação, pedindo o divórcio, apenas oito meses após a celebração do casamento. Hoje, Justus é casado com Ana Paula Siebert (35).

CONFIRA FOTO DE ADRIANE GALISTEU E SEU MARIDO, ALEXANDRE IODICE: