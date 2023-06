Adriane Galisteu empina o bumbum poderoso ao renovar o bronzeado no Rio de Janeiro

De biquíni fio-dental, Adriane Galisteu rouba a cena ao mostrar o bumbum poderoso em novas fotos

A apresentadora Adriane Galisteu roubou a cena nas redes sociais ao mostrar sua beleza impecável em novas fotoso na praia. Desta vez, a estrela aproveitou o feriadão para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro e chamou a atenção ao posar apenas de biquíni fio-dental vermelho.

Com o look ousado, a beldade ostentou suas curvas impecáveis e até apareceu com o bumbum pra cima ao bronzear suas costas. Em outros cliques, ela exibiu a barriga sarada e também momentos em família ao lado do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio.

“Sempre seguindo o sol”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a estrela. “Você é um arraso”, declarou um seguidor. “Belíssima”, escreveu outro. “Você é o próprio sol com tanta luz que irradia em você”, comentou mais um.

Neste ano, Galisteu completou 50 anos de vida e refletiu sobre a maturidade em uma entrevista na Revista CARAS. "A vida me ensinou que as coisas dependem só de você. Eu sempre comento das puxadas de tapete da vida, eu respeito e tenho medo delas, mas isso não tem a ver com os erros que a gente comete. Os dedos sempre foram apontados para mim e eles continuam em riste na minha direção, principalmente nas redes sociais. Qual a necessidade? É um prazer velado em colocar a pessoa para baixo? Recebo críticas pela bunda, peito, nariz. Como lido com isso? Trabalhando! Eu quem pago minhas contas, gosto de mim e fui fazer análise para aprender a lidar comigo mesma e entender até onde o outro tem poder sobre mim", disse ela.

E completou: "E nada me trouxe mais maturidade do que a maternidade. Nem os 50, 60 ou 70 anos são tão importantes como o que aprendo todo dia com o Vittorio".

Confira as fotos de Adriane Galisteu na praia: