Zezé Di Camargo se pronuncia sobre namoro de Wanessa e Dado Dolabella

Zezé Di Camargo garante que não tem desentendimentos com o atual genro Dado Dolabella, que é o novo namorado de Wanessa Camargo

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 12h38

O cantor Zezé Di Camargo (60) comentou sobre o novo namoro de Wanessa Camargo (39) com Dado Dolabella (42). Eles assumiram o romance há poucas semanas durante um show da nova turnê dela. Agora, o pai dela comentou que não tem qualquer desentendimento com o atual genro e que não interfere nas decisões dos filhos.

"Sempre esteve em paz. Sempre achei que quem manda na vida dos meus filhos são eles. Criei meus filhos para serem felizes acima de tudo. Eu amo o meu genro, Marcus (Buaiz), pai dos meus netos. Ele é como se fosse um filho para mim. Tanto ele, quanto o Léo (Leonardo Lessa - marido de Camilla Camargo), meu outro genro. Mas a vida é deles. Eu não posso interferir", disse ele em entrevista no site da revista Quem.

Então, ele ainda comentou sobre o apoio aos filhos. "Se eles decidem que não dá mais para viverem mais juntos, quem sou eu para julgar? Tenho que apoiar todos eles. Família tem que ser assim, um apoiando ao outro. Acabo sendo amigo de todo mundo. O papel do pai é esse. Desde que seja o melhor para a minha filha, meu papel é facilitar a felicidade dela", afirmou.

Noiva de Zezé Di Camargo fala sobre a personalidade dele

Recentemente, Graciele Lacerda surpreendeu ao contar sobre a personalidade do noivo, o cantor Zezé Di Camargo, e entregou que ele não queria que ela trabalhasse. "Zezé é cabeça dura. No início eu sofri. Mas ele, desde novinho, era assim. Queria cuidar da família. Foi criado assim. Ele tem essa coisa de 'eu que vou cuidar', e gosta de ter a pessoa ao lado. Quando você tem um trabalho, tem outra rotina, isso o incomoda. Ele implicou, mas quando viu que meu trabalho não atrapalhava, começou a entender e hoje me admira muito, de verdade", disse ela em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Então, ela completou que precisou ser insistente para ter o seu próprio trabalho. "Zezé sempre foi acostumado a ser dominador. Ele não permitia minha independência. Para o Zezé foi um pouco complicado ter uma mulher trabalhando. Bate uma insegurança. Ele até brincava: 'Você vai ganhar dinheiro e me largar'. Hoje ele já falou: 'Olha, você ganhou dinheiro e não me largou'. Passou a me admirar", declarou.