Graciele Lacerda fala da personalidade de Zezé Di Camargo: 'É cabeça dura'

Graciele Lacerda surpreende ao comentar sobre a personalidade de Zezé Di Camargo quando começaram o namoro

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 19h22

A musa fitness Graciele Lacerda relembrou o início do relacionamento com Zezé Di Camargo em uma nova entrevista. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que o amado tinha a personalidade forte.

"Zezé é cabeça dura. No início eu sofri. Mas ele, desde novinho, era assim. Queria cuidar da família. Foi criado assim. Ele tem essa coisa de 'eu que vou cuidar', e gosta de ter a pessoa ao lado. Quando você tem um trabalho, tem outra rotina, isso o incomoda. Ele implicou, mas quando viu que meu trabalho não atrapalhava, começou a entender e hoje me admira muito, de verdade", disse ela.

Então, ela completou que precisou ser insistente para ter o seu próprio trabalho. "Zezé sempre foi acostumado a ser dominador. Ele não permitia minha independência. Para o Zezé foi um pouco complicado ter uma mulher trabalhando. Bate uma insegurança. Ele até brincava: 'Você vai ganhar dinheiro e me largar'. Hoje ele já falou: 'Olha, você ganhou dinheiro e não me largou'. Passou a me admirar", declarou.

Por fim, Graciele Lacerda afirmou: "O Zezé queria que eu estivesse o tempo todo com ele, e eu também não queria perder isso. Se eu trabalhasse, talvez não pudesse estar. Foi aí que veio o trabalho pela internet, e eu consegui conciliar as coisas".

Vale lembrar que Graciele e Zezé vivem juntos em um triplex na cidade de São Paulo e estão se preparando para ter o primeiro filho juntos. Eles vão engravidar por meio da fertilização in vitro.

Zezé Di Camargo faz rara aparição ao lado da sogra

Recentemente, Zezé Di Camargo surgiu sorridente em um encontro com a família de sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, na noite de segunda-feira, 26. Ele marcou presença na festa de aniversário da sogra, dona Maria das Graças. Nas redes sociais, Graciele mostrou as fotos do encontro familiar. “Comemorando mais um ano de Mamis! Te amo”, disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!