Zé Felipe deixa o escritório do pai, Leonardo, e se pronuncia

Zé Felipe deixa recado nas redes sociais ao revelar que encerrou o contrato com o escritório Talismã, que é do seu pai, o cantor Leonardo

O cantor Zé Felipe revelou que deixou o escritório Talismã, que é do seu pai, o cantor Leonardo. Ele era agenciado pelo escritório desde o início da carreira na música, mas se despediu para assinar com outro lugar.

A notícia foi dada pelo artista nos stories do Instagram, no qual ele fez um agradecimento por todo o carinho da equipe até aqui. "Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao meu pai, que foi a pessoa que acreditou em mim desde o meu comecinho, a primeira pessoa que investiu, a primeira pessoa que vestiu a camisa, que acreditou antes de eu mesmo acreditar que eu podia ser um cantor", disse ele.

E completou: "Minha gratidão é eterna ao meu pai, não tenho palavras para falar do meu pai aqui, vocês sabem o quanto eu amo meu pai, vocês sabem que a nossa conexão é além desse mundo".

Por fim, ele contou sobre o futuro na carreira. "Estamos com um escritório novo, que se chama For Vibes. Estou muito feliz. Já tem alguns projetos em andamento, que não posso falar ainda, mas muito em breve vocês vão saber. Estamos trabalhando duro, estamos felizes, estamos focados e estamos 100% dedicados", disse.

Zé Felipe compra mansão

O cantor sertanejo Zé Felipe aumentou o número de suas propriedades e adquiriu uma nova mansão luxuosa localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a casa pertencia ao ex-jogador de futebol Emerson Sheik e custou cerca de R$ 27 milhões.

A nova residência do artista, casado com a influenciadora Virginia Fonseca, possui mais de 18 mil metros quadrados e conta com piscina, campo de futebol, quadra de tênis e futevôlei, píer particular, heliponto e dois salões de festas. Eles, inclusive, estiveram recentemente na mansão.

Vale lembrar que o casal está construindo uma casa em Goiânia, onde moram desde que iniciaram a relação, em 2020. Por meio das redes sociais, Zé Felipe e Virginia sempre compartilham com os seguidores as novidades da construção e não escondem a ansiedade para concluir a reforma do local.

A influenciadora digital e o cantor são pais de Maria Alice, de dois anos, Maria Flor, de um, e de José Leonardo, que ainda está sendo gestado. O herdeiro caçula dos famosos tem previsão de chegar ao mundo em setembro deste ano.