O cantor ZAAC divide a conquista com Luísa Sonza e Marília Mendonça, que também conquistaram o feito

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 18h28

Provando todo o seu sucesso, ZAAC é o único artista masculino a emplacar cinco músicas em número 1 no Spotify Brasil.

O cantor divide a colocação no segundo lugar do ranking com ninguém menos que Luísa Sonza e Marília Mendonça, que também emplacaram cinco faixas cada.

As músicas que o artistas emplacou foram: Bum Bum Granada parceria com Jerry Smith, Desce Pro Play (PA PA PA) com Anitta e Tyga, Vai Embrazando feat MC Vigary, Vai Malandra com Anitta, Maejor feat Tropkillaz e DJ Yuri Martins e Bola Rebola, de Tropkillaz, J Balvin, Anitta com feat ZAAC.

Bum Bum Granada e Vai Malandra também são hits fora da plataforma de streaming. No Youtube, ocupam a 11ª e 49ª posição dos 100 videoclipes mais vistos da história no Brasil, com 616 milhões e 431 milhões de views, respectivamente.

Recentemente, ZAAC voltou ao Brasil após uma sequência de shows pela Europa. Na turnê ele passou por Portugal, Suíça, Espanha, Bélgica e Londres.

ZAAC CELEBRA CONQUISTAS NA CARREIRA