MC Zaac realiza turnê pela Europa: ''Quero cantar minha música em todos os cantos que eu puder''

Em turnê pela Europa, MC Zaac abre o jogo sobre carreira internacional, parcerias, sua aparência e shows no BR

Isabela Thurmann Publicado em 24/05/2022, às 16h42

Neste final de semana, se iniciou um novo capítulo na vida de MC Zaac (29)!

Na sexta-feira, 20, ele lançou o single Selvagem e no sábado, 21, estreou sua turnê pela Europa com um show em Lisboa.

O funkeiro se apresentou em Madrid no domingo, 22, e já está com agenda marcada em Genebra, Montreux, Londres, Málaga, Braga e Barcelona.

Em conversa com a CARAS Digital, o compositor conversou sobre as expectativas com a carreira internacional.

“Estou muito animado e feliz com a oportunidade de fazer mais shows, ainda mais fora do Brasil. No final do ano passado, fiz minha primeira turnê nos Estados Unidos e foi demais. Agora, vamos passar por cidades que sempre quis conhecer, estou ansioso. Eu quero é cantar a minha música pras pessoas, em todos os cantos que eu puder!”, contou.

Zaac também falou que as datas do novo hit e da turnê terem sido tão próximas não foi uma coisa proposital. “Acabou sendo uma boa coincidência. Selvagem é uma música super alto astral, que une o funk ao eletrônico. Vai ser bacana apresentar ela lá fora”, disse.

E, não é porque ele estará se apresentando na Europa até junho que o artista deixou o Brasil de lado! Os fãs podem se acalmar, porque ele garantiu que terão shows por aqui.

“Graças a Deus a agenda de shows está cada vez mais movimentada, também no Brasil. Estou adorando reencontrar o público depois de tempos difíceis que passamos. Com certeza, planejo rodar pelo Brasil esse ano com os novos lançamentos e os que estão por vir”, prometeu Zaac.

MC Zaac relembra parcerias

Não é novidade para ninguém que o MC sabe com quem se juntar na hora de fazer hits. Ele tem músicas com Anitta (29), Luísa Sonza (23), Ivete Sangalo (49), Larissa Manoela (21) e muitos outros.

“Sou muito grato pela oportunidade de colaborar com artistas tão talentosos, é marcante para mim as parcerias que fiz ao longo da minha carreira e elas me fizeram crescer muito profissionalmente”, pontuou o cantor sobre as parcerias.

“Quando eu comecei, tinha o objetivo de fazer um som para a minha quebrada, em Diadema. Agora depois de anos, olhar para trás e ver tudo o que conquistei, como parcerias incríveis e agora a turnê no exterior, fico muito emocionado”, revelou.

Ao ser questionado sobre qual feat é o seu preferido, Zaac não conseguiu responder. “Todas pra mim são especiais, muito difícil dizer apenas uma [risos]. Fico muito feliz por poder dizer que já fiz parcerias com diferentes artistas, gêneros e até nacionalidades. Cada música tem sua própria construção, é muito bom poder somar com o trabalho de artistas tão incríveis que eu tive a oportunidade de colaborar”, falou.

Aparência de MC Zaac surpreende após artista surgir mais musculoso

Durante a conversa, o músico também falou sobre seu físico. “Faz um tempo que resolvi me reeducar na parte de alimentação e exercícios, tanto para a questão da saúde física quanto mental. Com a pandemia, acabei dando uma relaxada, mas esse ano retomei com os treinos, até para ajudar nessa volta aos shows e a correria da agenda”, contou.

Veja fotos de MC Zaac em Lisboa ao realizar o show de estreia de sua turnê pela Europa:

MC Zaac fala sobre turnê pela Europa (Crédito: @_will.oliv)

