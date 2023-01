Young Thug enfrenta julgamento e pode pegar prisão perpétua se condenado por homicídio

Rapper Young Thug é acusado de diversos crimes, seria possível fundador de gangue e tem seu julgamento marcado para segunda-feira, 9

O rapper Young Thug (31) pode enfrentar uma sentença de prisão perpétua! Com acusações relacionadas a gangues em um amplo processo no Condado de Fulton, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América.

A seleção do júri do julgamento do artista começou nesta quarta-feira, 4. No total, o ganhador de um Grammy Jeffrey Lamar Williams (seu nome real) enfrenta oito acusações, e se declarou inocente de todas elas.

Preso em maio de 2022, ele foi acusado de conspirar para violar a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas da Geórgia, além de participar de crimes e atividades de gangue de rua. Depois, acabou sendo acusado de posse de arma de fogo ao cometer um crime, posse de uma metralhadora e três acusações de violação da Lei de Substâncias Controladas.

Thug faz parte de um grupo que soma 28 pessoas citadas, que seriam supostamente associadas à YSL (Young Slime Life), gangue que os promotores alegam que Jeffery tenha fundado em 2012, que é a mesma sigla que sua gravadora, Young Stoner Life.

Alguns dos membros da YSL estão aceitando acordos para serem liberados da prisão em troca de informações do grupo, porém, Young Thug permanece preso até o julgamento. As autoridades dizem que a YSL é, na verdade, uma gangue de rua, mas os defensores do artistas falam que não passa de uma gravadora. Seu julgamento começa na próxima segunda-feira, 9.

O rapper Gunna (29), também envolvido no processo, fez um acordo judicial com a promotoria do caso, assumindo que fazia parte da suposta gangue. Solto em dezembro, depois de se declarar culpado na chamada Confissão de Alford, que é um acordo negociado no qual um réu mantém sua inocência, mas reconhece que as evidências da promotoria, provavelmente, levariam a um veredicto de culpado. Mais sete rappers fizeram o acordo.

Se condenado, Thug pode pegar no mínimo 20 anos. Já a prisão perpétua é a pena por assassinato. A YSL é acusada de cometer vários, com o conhecimento de Jeffrey, por ser um de seus fundadores.