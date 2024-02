Ximbinha recorda fim do casamento de 18 anos com Joelma: 'Fiquei em depressão'

Ex-marido da cantora Joelma, Ximbinha revelou que passou por um processo delicado em sua vida após o divórcio e o fim da banda Calypso

O guitarrista e compositor Ximbinha abriu o coração e falou um pouco sobre o processo delicado que vivenciou após o fim de seu casamento com a cantora Joelma. Os dois anunciaram a separação em 2015, depois de 18 anos de relacionamento.

Apesar de já somar alguns anos do divórcio, ele contou que se sente mais confortável para se pronunciar sobre o assunto atualmente. Além do fim do matrimônio com a artista, os dois também colocaram um ponto final na banda Calypso, grande sucesso em todo país.

Em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, Ximbinha revelou como ficou sua vida com o fim do casamento e do grupo ao mesmo tempo. "No meu caso foi muito estranho. Não sabia que era famoso. Só me dei conta quando minha separação virou um escândalo muito grande", declarou ele.

"Não foi apenas uma separação, foi um escândalo. Fiquei muito triste, fiquei em depressão. Me isolei do mundo e não queria saber de mais nada", completou. Na sequência, o ex-marido de Joelma explicou que o término da relação, juntamente com o fim da banda, não foi uma decisão fácil de ser tomada.

"Foi uma bronca muito grande para ser resolvida. A empresa acabou e tínhamos quase 200 funcionários. Ainda tem muito processo rolando. Eu respondo tudo, é difícil e a outra parte de lá não quer nem saber. Está usando as músicas… e sai como herói e eu como vilão", concluiu Ximbinha.

Vale lembrar que após o fim da banda Calypso, Joelma seguiu carreira solo e continua dominando as paradas de sucesso no Brasil.

Jojo Todynho revela o motivo do fim do namoro com Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho está solteira novamente após terminar o namoro com Renato Santiago. Depois de ver a repercussão de boatos sobre sua vida pessoal, ela decidiu abrir o jogo e revelar o motivo para a separação.

A estrela foi alvo de rumores de que teria sido traída e teria pedido a demissão do ex-namorado do emprego que arrumou para ele. Porém, ela negou tudo. Jojo afirmou que eles seguem amigos e ele é trabalhador.

"Renato não me traiu. Continuamos superamigos. Ele é um cara superdiscreto, não é de internet, o negócio dele é ser trabalhador, não pedi ninguém para demitir ninguém", disse ela em uma live nas redes sociais neste domingo, 25.

Então, a cantora contou que decidiu se separar para focar em si mesma. "Estou separada do Renato vai fazer um mês. Eu me separei porque eu entendi que estou numa fase que preciso me dedicar a mim, somente a mim, e todo mundo sabe que relacionamento é dedicação de ambas as partes", contou. Confira!