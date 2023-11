Após separação, Joelma lançou música com indireta para Ximbinha; relembre

Música lançada por Joelma após separação de Ximbinha fez sucesso e estourou nas rádios pelo Brasil

Mesmo após anos de separados, o término conturbado do casamento de Joelma e Ximbinha ainda tem gerado comentários. Na época, o fim da parceria de mais de 18 anos chegou a provocar troca de alfinetadas dos artistas. A loira, por exemplo, chegou a lançar uma música enigmática.

Divulgada em janeiro de 2016, a música Não teve amor foi o maior sucesso nas rádios brasileiras. Isso por que a letra da canção soltava uma indireta bastante provocativa da artista, a qual deixa claro que estava superando o fim do relacionamento.

"Não teve amor, nunca foi amor. Quando é amor, nunca vai acabar. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra", dizia o refrão da música, que acabou fazendo muitas pessoas se divertirem nas redes sociais. Essa também foi uma das primeiras faixas lançadas pela loira após iniciar carreira solo.

Joelma e Ximbinha se divorciaram em 2015 após a cantora descobrir uma traição. Posteriormente, ela chegou a revelar que vivia em um relacionamento abusivo o qual passou por diversas situações problemáticas, inclusive, violência.

Leia também: Ximbinha fala da separação de Joelma: ‘Quartos separados’

"Teve traição, teve violência, teve tudo, e você tem que tomar uma decisão. Eu precisava sair daquela situação para ontem, porque eu não ia suportar", afirmou ela em entrevista à jornalista Leda Nagle.

A artista também confessou que acabou seguindo com o casamento para poder preservar os filhos e a família. "Foi um momento muito difícil, onde eu não aguentava mais carregar aquele fardo. Eu aguentei até o último segundo por causa dos meus filhos, por um trabalho todo que eu construí, porque 90% de tudo era eu que fazia", disse Joelma, que confirmou que por pouco uma briga do casal não virou agressão física: "Não chegou ao ponto".

XIMBINHA FEZ DESABAFO SOBRE JOELMA

Em uma rara entrevista, o músico Ximbinha revelou que "comeu o pão que o diabo amassou" após o fim de seu casamento com a cantora Joelma. Além da relação, a Banda Calypso, um dos maiores sucessos da época, também chegou ao fim.

Em um dos episódios mais dramáticos, ele conta que precisou fugir da ira dos fãs da ex-esposa. “Quando ela começou a apontar, a falar da música, jogou em Brasília 50 mil pessoas para me linchar. Eu saí fugido, me tranquei dentro do aeroporto, triste, chorando", contou ele em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ele disse que perdeu tudo de uma vez só. "Quando eu cheguei em casa, não tinha um móvel, nada. Minha filha estava no chão estudando. Fiquei desesperado e perguntei: ‘cadê as coisas da casa?’. E ela que ‘mamãe tinha mandado buscar’. Fiquei muito triste, mal pra caramba".