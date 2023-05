The Weeknd revela querer parar de usar nome artístico para voltar a usar nome de batismo

Cantor Abel Tesfaye, conhecido como The Weeknd, vê ciclo com nome artístico como finalizado

Parece que não veremos mais muito de The Weeknd daqui para frente. Porém, ainda teremos muito vindo de Abel Tesfaye (33), cantor canadense por trás do nome artístico tão conhecido, além de artista mais escutado do Spotify. Em uma entrevista para a revista W, o famoso avisou que quer deixar de usar a persona e voltar a ser reconhecido por seu nome de batismo.

“Estou passando por um caminho catártico agora. Está chegando um lugar e hora em que estou me preparando para fechar o capítulo de The Weeknd”, revelou o cantor, que já viveu relacionamentos com famosas como a cantora Selena Gomez e a modelo Bella Hadid, afirmando que completou um capítulo de sua vida.

“Eu ainda quero matar The Weeknd. E eu vou. Eventualmente. Estou definitivamente tentando tirar essa pele e renascer. O álbum em que estou trabalhando agora é provavelmente meu último viva como The Weeknd. Isso é algo que eu tenho que fazer. Como The Weeknd, eu disse tudo o que posso dizer”, avisou Abel.