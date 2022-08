The Idol: Produção com The Weeknd e Jennie do BLACKPINK tem novo trailer lançado

The Idol, série criada por The Weeknd e diretor de Euphoria, tem novo trailer repleto de mistério e conteúdo sexual revelado

André Luiz Freitas Publicado em 22/08/2022, às 13h30

Finalmente The Idol, série com elenco repleto de estrelas, teve um novo trailer com foco nos atores lançado. A produção da HBO foi criada por Abel Tesfaye (The Weeknd) e Sam Levinson (Euphoria) promete muita emoção e mistério.

Além de ser um dos idealizadores da produção, The Weeknd irá estrelar The Idol como um dono de clube e guru que namora uma popstar em ascensão, interpretada por Lily-Rose Depp. Kim Jennie, vocalista e rapper do grupo BLACKPINK, também aparece interagindo com a personagem da popstar, levando-a para um clube.

O vídeo ressalta que a série terá diversas cenas de conteúdo adulto e ressalta a qualidade e quantidade de atores no elenco. Entre eles: Troye Sivan, Moses Sumney, Mike Dean, Suzanna Son, Jane Adams, Dan Levy, Eli Roth, Rachel Sennott, Da’Vine Joy Randolph, Ramsey e Hank Azaria.

A série que está marcada para estrear ainda em 2022. Até o momento, não há uma data prevista para o lançamento.

