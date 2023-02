Viúva de Erasmo Carlos diz que começou a acumular coisas pela casa

Após morte do cantor Erasmo Carlos, viúva não consegue se livrar dos jornais que ele pediu para guardar

A viúva de Erasmo Carlos, Fernando Esteves, compartilhou como tem sido os dias sem seu grande amor. Ela falou que se tornou uma espécie de acumuladora de jornais após a partida dele e explicou porque criou o hábito.

Em uma foto com uma pilha de papéis de jornal, ela começou o relato na legenda: "Hoje eu queria conversar sobre a pilha de jornais, a pilha que ninguém entende, que cresce todos os dias e que, para falar bem a verdade, nem eu sei explicar. Gosto de manter meus compromissos, as promessas que faço, as juras".

"Renovei a assinatura do jornal e você me pediu que guardasse todos os exemplares que chegassem para você ler depois. Fui guardando, perguntei se você queria que eu levasse até o hospital, você disse que não, que leria em casa. Pronto, você morreu e veio um jornal com a sua cara, com seu nome, com sua morte", escreveu no Instagram.

"A pilha cresce, e ela marca meu cuidado com você, marca sua ausência, marca o vazio. Ela fica ali, por acaso em destaque. Todos os dias olho para ela, pego o exemplar do dia e a alimento", disse, sem conseguir largar o vício."

"É como se eu deixasse crescer a falta, como se a saudade não coubesse mais em mim e transbordasse em pilha de jornal, na manutenção dos seus hábitos. Eu sou comprometida com você, porque deixaria de te cuidar agora? Jamais desrespeitaria seus desejos, seu espaço, sua história, sua opinião", continuou.

"A pilha é apenas uma metáfora bem vagabunda do que eu sinto crescer em mim todos os dias, ou diminuir, não sei ao certo. Ainda não consegui organizar minha cabeça. Deixar alguém entrar aqui é como abrir meu peito para visitação, é expor o meu avesso, minha dor, as pilhas de saudades, mágoa, terror, frustração, e desespero para análise. Sendo assim, em algum momento a pilha terá que sair, mas ainda não estou preparada", concluiu.

Leia na íntegra: