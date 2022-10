Veja fotos dos bastidores do novo clipe de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Virginia elogiou atuação do marido Zé Felipe e garantiu que deve ser novo "hit"

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 18h39

A influenciadora Virginia Fonseca, que sempre apoia e divulga o trabalho do amado, Zé Felipe, compartilhou cenas da gravação do novo clipe do sertanejo. Os dois atuaram juntos em cenas com beijos e carinhos.

"Trabalhar ao lado do nosso amor é assim, a coisa mais gostosa que existe!!!!! Mais uma vez, orgulhosa de você @zefelipecantor", afirmou a influenciadora em seu Instagram. A legenda acompanhou fotos dos dois deitados juntos e vestidos para um suposto evento no clipe.

Ainda segundo ela, o clipe de "50 cópias" deve ser lançado nesta quinta-feira, 20, por volta das 20h. "Que Deus abençoe mais um hit", escreveu a esposa coruja.

Confira foto do vídeoclipe de Zé Felipe e Virginia:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virgina e Zé Felipe esperam filha

Ainda nesta quarta-feira, 19, Virginia anunciou para os seguidores que estava montando a mala para a maternidade, já que em breve deve dar à luz Maria Flor. Ela afirmou que a mala da filha já está arrumada, mas a dele será feita e mostrada em seu canal no Youtube.

A loira, que já é mãe de Maria Alice, diz que não aguenta de ansiedade: “Não estou dormindo nada! Viro virando de um lado para o outro na cama, sei nem como Josephino tá conseguindo dormir do meu lado, coitado”.