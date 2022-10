Mala de maternidade e ansiedade: a rotina de Virginia antes da chegada da Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou a sua rotina um pouco antes da chegada da sua segunda filha, Maria Flor

CARAS digital Publicado em 19/10/2022, às 16h01

Nesta quarta-feira, dia 19, a influenciadora e empresária Virginia (23) mostrou um pouco da sua rotina, com todos os preparativos para a chegada da sua segunda filha. Virginia já é mãe de Maria Alice, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, e aguarda ansiosamente a chegada de Maria Flor.

Nesta reta final, Virginia compartilhou que finalmente está arrumando a sua mala para a maternidade. Ela disse que a mala da filha já está arrumada, mas que deixou a sua para a última hora. A influencer vai mostrar todos os detalhes dessa organização através do seu canal no YouTube, e pelos stories relatou algumas dificuldades no final da gestação: “Não estou dormindo nada! Viro virando de um lado para o outro na cama, sei nem como Josephino tá conseguindo dormir do meu lado, coitado.”

Virginia está ansiosa com a chegada da segunda filha

Tanto nos stories, quanto em suas publicações, Virginia não esconde a ansiedade pela chegada de Maria Flor. Na última terça-feira, dia 18, a empresária publicou uma foto do seu ensaio de gestante e desabafou sobre os sentimentos: “Está chegando o dia de conhecer nossa princesinha caçula… Confesso que dentro de mim está um mix de emoções, ansiedade, medo, felicidade, tensão. Parece até que estou sendo mãe de primeira viagem…” disse a influencer.

“Mas enfim, só peço a Deus que nossa Florzinha venha com muita saúde, porque amor tem pra dar e vender. Deus me honrou com uma família linda e isso me dá forças sempre. Vem Florzinha, sua família está te esperando meu amor!”, finalizou a mamãe.