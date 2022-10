Virginia Fonseca dá detalhes do quarto das Marias na casa da sogra, Poliana

Virginia Fonseca mostra como está ficando o quarto das duas filhas, enquanto espera o nascimento da segunda

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 16h22

A influenciadora Virginia Fonseca (23) mostrou alguns detalhes de como está ficando o quarto das filhas Maria Alice (1) e Maria Flor, que está para nascer a qualquer momento, na casa da sogra Poliana (45), casada com o cantor Leonardo (59), pai de Zé Felipe (24).

Em seus stories, Virginia mostrou um pouco do quarto das Marias. “Quartinho das meninas na casa da vovó e do vovô está ficando a coisa mais linda do mundo”, escreveu a youtuber, que já está na reta final de sua gravidez, aguardando ansiosamente Maria Flor.

Na foto, vemos um espaço que está reservado para uma mesinha, com flores pintadas na parede, cadeiras com as costas de borboletas e até um abajur fofíssimo de urso de pelúcia para decorar o quartinho das pequenas.

Virginia mostra detalhes do quarto das filhas na casa de Poliana e Leonardo - Créditos: Reprodução / Instagram



Virginia Fonseca anuncia que Maria Flor está chegando e se diz com medo

Nos stories do Instagram, Virginia Fonseca disse: “Maria Florzinha, sua mamãe já está pronta para te conhecer. E bem ansiosa por sinal. Acreditam que eu estou com medo? Na primeira gestação também tive, quando estava chegando perto, e tudo bem porque era a primeira, né?” , disse.

“Só que agora na segunda também estou. Medo não sei do que exatamente, mas medo. Acho que faz parte, né? Depois passa… Como tudo na vida! (Eu mesma me confortando é o melhor)”, contou a mamãe de Maria Alice.

Há poucos dias, a mamãe coruja apareceu exibindo o barrigão de sua segunda gestação em um ensaio lindíssimo em uma fazenda, mostrando o que podem ser seus últimos dias com a Maria Flor dentro dela. Virginia diz acreditar que a segunda herdeira já irá nascer logo logo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Além disso, diz que já está esperando o momento do parto de Maria Flor, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho do consagrado cantor de sertanejo raiz, Leonardo, e irmão de João Guilherme.