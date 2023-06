Valesca Popozuda confirma troca de beijos com ator 14 anos mais jovem

Beijo na boca! Valesca Popozuda se pronuncia sobre affair com ator de 30 anos durante o São João da Thay

A cantora Valesca Popozuda esteve no São João da Thay, no Maranhão, nesta semana e não saiu de lá sem dar beijos na boca. Ela deu o que falar nas redes sociais quando surgiram rumores de que ela ficou com um ator mais jovem. E ela confirmou o affair!

Em conversa com o site Gshow, a estrela confirmou que trocou beijos com o ator Brenno Leone, que tem 30 anos – e ela está com 44 anos. A artista defendeu a sua vida de solteira e liberdade para ficar com quem tiver vontade.

“Eu estou acompanhando o burburinho, mas não entendi o porquê de viralizar tanto. Estava numa festa, solteira, livre e desimpedida. Sou como qualquer outra pessoa, gosto de ir para o baile tocar, beijar na boca e me divertir. É sobre isso [risos]”, disse ela.

Em sua carreira, Brenno Leone já atuou em Malhação, Boogie Oogie, Éramos Seis, Gênesis e na série Sob Pressão.

Valesca Popozuda descobre que filho ficou com a mesma mulher que ela e rebate

Valesca Popozuda deu uma resposta surpreendente ao descobrir que o seu filho, Mc Pablinho (26) havia beijado a mesma mulher que ela. A influenciadora digital Dora Figueiredo (28) havia contado também nas redes sociais que o beijou sem saber que ele era filho da cantora, que ela também havia beijado na última edição de uma festa.

“Que ele não seja ciumento, porque eu já vou chegar querendo bis”, postou Valesca em resposta ao comentário. Depois da conversa, a cantora foi questionada novamente já na festa pela apresentadora Vivian Amorim (29). Ela se divertiu com a situação novamente e reiterou o interesse. “Eu beijei a Dora ano passado, ele beijou ontem. Eu cheguei hoje para o segundo dia. Por mim tudo bem, sem problema. Eu só espero, meu filho, que você não seja ciumento”, brincou ela.