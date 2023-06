Veja os looks dos famosos no São João da Thay

Celebridades escolhem looks juninos para marcar presença no evento São João da Thay no Maranhão

Na noite de quarta-feira, 7, a influenciadora digital Thaynara OG reuniu um time de famosos em sua festa no Maranhão. O evento, chamado de São João da Thay, contou com a presença de várias celebridades, que capricharam na escolha dos looks inspirados nas festas juninas.

O evento tem a renda revertida para a UNICEF, com foco em projetos que apoiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, a festa custou cerca de R$ 5 milhões. Anfitriã do evento, Thaynara OG escolheu um look colorido e elegante para a grande noite.

Thay usou um vestido feito com renda de bilro, que é trabalho artesanal do nordeste brasileiro, e completou o visual com salto alto e adereço no cabelo. “Visto esse look todo em renda colorida de bilro, inspirada no município maranhense da Raposa! Pura arte! E é feita por artesãos que, com maestria, movem suas mãos num trançado com bilros. Os bilros são hastes de macaúba em formato de cilindro que sustentam as linhas que são rendadas. Dependendo da peça, chegam a movimentar mais de 300 hastes de uma só vez. Esse ofício e arte, tal como amor, é passado de geração em geração. E assim, na velocidade e firmeza do trançado, segue também a luta para preservar a história de toda a comunidade”, afirmou ela nas redes sociais.

Entre os convidados da festa, a lista de famosos contou com Amanda Meirelles, Bárbara Borges, Rodrigo Mussi, Vivian Amorim, Pequena Lo, Bianca Andrade, Bruna Griphao, Larissa Santos e muito mais.

Confira os looks dos famosos:

Fotos: Leo Franco / AgNews

Novo visual da Thaynara OG

A influencer Thaynara OG está com novo visual! Nesta quinta-feira, 1, ela revelou que passou por uma transformação radical no cabelo. A estrela se despediu do cabelo preto e apareceu com os fios ruivos.

A mudança aconteceu nos últimos dias e ela estava fazendo mistério sobre a transformação. Agora, ela revelou que tingiu o cabelo e está apaixonada pelo novo estilo.

“Gente, olha essa cara de quem aprendeu com a vida. Uma cara de vilã, uma mulher que não sofre por ninguém. Ela que apronta. Meu Deus do céu, eu não acredito! Chocada, fatal! Depois de 31 anos me deu uma nova cara, adorei”, disse ela nos stories do Instagram.