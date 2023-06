Thaynara OG faz mudança radical no cabelo: 'Cara de vilã'

Thaynara OG dá adeus ao cabelo escuro e surge ruiva em transformação radical nos fios: 'Chocada'

A influencer Thaynara OG está com novo visual! Nesta quinta-feira, 1, ela revelou que passou por uma transformação radical no cabelo. A estrela se despediu do cabelo preto e apareceu com os fios ruivos.

A mudança aconteceu nos últimos dias e ela estava fazendo mistério sobre a transformação. Agora, ela revelou que tingiu o cabelo e está apaixonada pelo novo estilo.

“Gente, olha essa cara de quem aprendeu com a vida. Uma cara de vilã, uma mulher que não sofre por ninguém. Ela que apronta. Meu Deus do céu, eu não acredito! Chocada, fatal! Depois de 31 anos me deu uma nova cara, adorei”, disse ela nos stories do Instagram.

A mudança foi aprovada pelos fãs de OG, que a elogiaram nos comentários de um post. “Belíssima”, disse um fã. “Tá gata”, declarou outro. “Ficou perfeita! Arrasou demais”, comentou mais um.

Solteira, Thaynara OG falou sobre a sua amorosa em uma participação recente no PodCARAS. Ela comentou que muitas pessoas construíram uma imagem equivocada a seu respeito e que demora para conseguir se envolver amorosamente. "O pessoal acha que eu sou pegadorazona", disse. "Eu sou chatossexual. É uma chatice da porra para ficar com alguém. Mas também quando eu invoco com a pessoa, é aquela", afirmou ela, que está solteira desde 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @thaynaraog

Thaynara OG surge de biquíni neon

Thaynara OG(30) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. Ela esteve em Salvador, na Bahia, recentemente e aproveitou o dia de sol para renovar seu bronze.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu na varanda de um hotel, com uma linda paisagem ao fundo, usando um biquíni verde neon e com uma saída de praia com recortes ousados na lateral, deixando em destaque suas coxas. Além disso, ela completou o look com óculos escuros.

Já na legenda da publicação, ela apenas escreveu: "Salvador", e acrescentou um emoji de coração e outro com carinha de apaixonada.