Thiaguinho relembra gravação do primeiro álbum solo: ''Muitas histórias''

O cantor Thiaguinho falou sobre a gravação do primeiro CD solo, 'Ousadia e Alegria', que aconteceu há 10 anos

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 20h36

Thiaguinho (39) usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para relembrar uma data muito especial.

Há 10 anos, o cantor gravava seu primeiro CD solo, o 'Ousadia e Alegria', e falou sobre como sua carreira mudou.

"Há exatamente 10 anos atrás, no dia 05 de abril de 2012, eu subia no palco do Credicard Hall (SP) pra gravar o meu primeiro álbum solo, depois de um longo tempo junto do Exalta…", relembrou o artista.

Thiaguinho também agradeceu os fãs por sempre estarem ao seu lado. "E depois do que até então era “o dia mais importante da minha vida”, muita coisa mudou na minha carreira, tendo sempre cada um de vocês junto comigo!", acrescentou.

Além dos 10 anos da carreira solo, o cantor também completa nesta ano 20 anos de carreira. "Enfim, 20 anos de muitas histórias, e 10 anos de muita Ousadia & Alegria! GraTHidão, meu povo! #VemAi", finalizou.

Vale lembrar que o Exaltasamba chegou ao fim em 2012. No ano passado, durante o programa Altas Horas, da TV Globo, Thiaguinho e Péricles (52) não descartaram a possibilidade de um retorno do grupo. "É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que gente viveu", disse o pagodeiro, deixando os fãs animados.

Confira a publicação do cantor: