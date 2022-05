Sucessos musicais, na TV e linha de roupas: A carreira de Anahí

A artista já escreveu, ainda, um livro sobre maternidade; conheça sua trajetória

Nascida em 14 de maio de 1983, na Cidade do México, Anahí é uma grande atriz, cantora, escritora e estilista mexicana, sendo amplamente conhecida pelo seu papel na novela "Rebelde", onde interpretou Mía Colucci.

Sua carreira começou ainda na infância, cantando no coral da igreja com apenas dois anos de idade. Pouco tempo depois, passou a fazer parte do elenco do programa infantil "Chiquilladas", da Televisa.

Ao longo de sua carreira, a artista participou, ainda, de outras produções, como “Alondra”,”Tu y Yo”, "Mujer, Casos De La Vida Real”, “No Me Defiendas Compadre” e muito mais.

Na música também implacou diversas canções de sucessos, como “Mi Delírio”, “Me Hipnotizas, Quiero, Alérgico, Para Qué”, “Amnesia”, “Boom Chaa”, "Rumba”, entre outras.

Além disso, Anahí é estilista de moda e já lançou sua própria linha de roupas e escreveu um livro sobre maternidade. Demais, né?

