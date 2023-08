Stephen Curry se junta ao Paramore no palco para cantar sucesso da banda

Fãs vão à loucura após vídeo de jogador de basquete Stephen Curry cantando com Paramore viralizar

Jogador de basquete ou cantor? A internet está fervorosa após um vídeo do jogador de basquete Stephen Curry subindo no palco para cantar ao lado da banda Paramore viralizar. Durante um show no Chase Center, em San Francisco, cidade do time que o astro da NBA joga, o Golden State Warriors, o atleta aproveitou para curtir até demais o show da turnê This Is Why.

Se sentindo em casa, por conta de estar no ginásio de seu time da NBA, no qual foi campeão da liga quatro vezes, o astro deixou a bola laranja de lado um pouquinho para mostrar que também se dá bem no microfone. Stephen e Hayley Williams cantaram o icônico Misery Business.

“A partir do momento que Stephen [Curry] pega o microfone, isso não é mais um show do Paramore. Este é um show de Steph Curry, certo?”, disse Hayley, para os milhares de fãs que foram ao show. Então, após o épico solo de guitarra, o astro canta, dança e vive cada momento ao máximo.

MANO DO CÉU



STEPHEN CURRY SUBIU NO PALCO PRA CANTAR COM A BANDA PARAMORE



MUITO F*DA 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/ndEHmTXBZy — Camisa 23 (@camisa_23) August 8, 2023

Outro astro da NBA que recentemente foi alvo das notícias foi LeBron James. Seu filho mais velho, Bronny James, foi levado às pressas ao hospital depois de sofrer uma parada cardíaca enquanto treinava normalmente. Bronny James se formou no ensino médio em maio deste ano e decidiu seguir a carreira nas quadras de basquete na universidade USC. Na época, o pai dele revelou o seu orgulho ao ver o filho seguindo seus passos. “Antes de tudo, parabéns ao Bronny pela decisão que tomou. Estou muito orgulhoso dele, nossa família está orgulhosa. Para mim, pessoalmente, é ainda mais especial porque é a primeira vez que alguém da família vai para a faculdade. Obviamente, eu não fui para a faculdade. Estou super orgulhoso, emocionado e empolgado”, disse LeBron James.