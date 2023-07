Filho de LeBron James sofre uma parada cardíaca aos 18 anos

Com apenas 18 anos, filho de LeBron James precisou ser atendido às pressas ao sofrer uma parada cardíaca em um jogo de basquete

A família do jogador de basquete LeBron James levou um grande susto nesta semana. O filho dele, Bronny, de 18 anos, sofreu uma parada cardíaca durante um treino para um jogo de basquete. O rapaz foi atendido às pressas por uma equipe médica e levado para um hospital.

De acordo com a revista People, Broony James está internado em um hospital de Los Angeles e se recupera bem. “Ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu tratar Bronny e levá-lo ao hospitam. Agora, ele está estável e já saiu da UTI. Pedimos respeito e privacidade para a família James e atualizaremos a mídia quando houver mais informações”, informou a assessoria de imprensa da família.

Bronny James se tornou no ensino médio em maio deste ano e decidiu seguir a carreira nas quadras de basquete na universiade USC. Na época, o pai dele revelou o seu orgulho ao ver o filho seguindo seus passos. “Antes de tudo, parabéns ao Bronny pela decisão que tomou. Estou muito orgulhoso dele, nossa família está orgulhosa. Para mim, pessoalmente, é ainda mais especial porque é a primeira vez que alguém da família vai para a faculdade. Obviamente, eu não fui para a faculdade. Estou super orgulhoso, emocionado e empolgado”, disse LeBron James.

Ludmillah Anjos aparece na TV após acidente de carro

A atriz Ludmillah Anjos segue internada em um hospital após sofrer um grave acidente de carro em Brasília na semana passada. Nesta terça-feira, 25, ela reapareceu na TV ao gravar um vídeo para o programa Encontro para mostrar que está bem.

Nas imagens, ela apareceu sorridente no quarto do hospital e contou que está se recuperando dos ferimentos do acidente. “Estou aqui para dar um beijo em cada um vocês e falar que estou aqui no hospital me recuperando por causa das lesões do acidente, mas cheia deamorno coração. Quero agradecer pelas orações de todos os meus amigos, familiares, fãs, pessoasque me querem bem. Já já estou de volta”, disse ela.

Então, o programa ainda revelou que Ludmillah deverá receber alta hospitalar ainda nesta terça-feira, 25, até o final do dia.