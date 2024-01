Solteira, Ana Castela surge com look decotado em aparição após se separar

Poucos dias após anunciar o namoro com Gustavo Mioto, a cantora Ana Castela surge com vestido poderoso e decotado para evento

A cantora Ana Castela caprichou na escolha do seu look para prestigiar o casamento de amigos na última quinta-feira, 18. Em sua primeira aparição pública após anunciar o fim do namoro com Gustavo Mioto, ela surgiu com um vestido na cor salmão e decotado.

Nas redes sociais, ela exibiu o vestido que escolheu para prestigiar o casamento do sertanejo Alex Stella, da dupla com Pedro Paulo, em Londrina, Paraná. A estrela apostou em um modelito com decote nas costas e recorte estiloso na frente. Para completar o visual, ela fez maquiagem impecável e um penteado no cabelo.

No feed do Instagram, ela mostrou fotos de vários ângulos de sua produção e foi elogiada pelos fãs. “Tá muito princesa”, disse um seguidor. “Que mulher bonita”, declarou outro. “Passou na fila da beleza 50 mil vezes”, afirmou mais um. “Que gata”, declarou outro.

O motivo da separação de Ana Castela e Gustavo Mioto

O anúncio do fim do namoro dos cantores Gustavo Mioto e Ana Castela pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 15. Os dois confirmaram a separação apenas alguns meses após reatarem o relacionamento. Com o término, os dois confirmaram o motivo da separação: eles estão em momentos diferentes de suas vidas.

Em seu post, Ana Castela deixou claro que não aconteceu traição ou qualquer problema no relacionamento deles. Ela contou que eles se separaram porque não estão no mesmo momento da vida. “Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, disse ela, que ainda elogiou o ex-namorado. "O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”.

Por sua vez, Mioto confirmou o motivo da separação. "Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente", disse ele, que também falou sobre a ex. “Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso”.