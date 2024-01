Saiba detalhes do casamento do sertanejo Alex, da dupla PPA

O sertanejo Alex, da dupla PPA, vai se casar na próxima semana e a festa de casamento tem o valor estimado de R$ 500 mil. Saiba os detalhes

O cantor sertanejo Alex Stella, da dupla com Pedro Paulo, a PPA, vai se casar! Ele e a noiva, a empresária gaúcha Thainá Paloschi, vão celebrar o casamento deles no dia 18 de janeiro em Londrina, Paraná. Eles se casaram no civil em outubro de 2023 e agora querem comemorar o amor em uma festa luxuosa. Para isso, o casal pretende investir o valor estimado de R$ 500 mil em uma festança.

O casamento do sertanejo com a empresária será ao ar livre e a cerimônia será feita por uma juíza de paz. Eles se inspiraram no estilo boho chic para os looks dos noivos e também para a decoração da festa, que terá as cores verde e branco, com direito a rosas brancas e flores copo de leite.

Os convidados vão ser recebidos com um menu sofisticado, que contará com menu de finger food, estação de queijos nobres, frios diversos, comida árabe, risotos, massas e filés. A sobremesa será pétit gateau com sorvete de creme, calda de chocolate e doces finos. Enquanto isso, o bolo dos noivos será de brigadeiro meio amargo com quatro leites.

Além disso, a primeira dança dos noivos será uma valsa coreografada e festa ainda terá música ao vivo com DJ e muito sertanejo.

Os dois se conheceram pela internet e ele viajou até Chapecó, em Santa Catarina, para conhecê-la pessoalmente. "Sempre sonhei casar com uma pessoa especial escolhida por Deus. Como sou intenso demais, sempre tive o amor como aquilo avassalador em vários momentos, mas calmo e tranquilo ao mesmo tempo. E a Thainá me fez sentir isso intensamente em poucos dias desde que nos conhecemos", contou ele. Por sua vez, a noiva comentou: "Desde a primeira vez que ficamos eu já tive certeza que ali existia um propósito muito maior do que qualquer coisa que eu já havia vivenciado. Não poderia ter escolhido um parceiro melhor pra essa vida. O casamento é a etapa mais linda, desafiadora e esperada da minha existência".

Veja o ensaio fotográfico dos noivos:

Fotos: Ackley Serrano