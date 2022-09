Simone mostra perrengue com o lençol de sua cama

Simone Mendes abre momento de sua intimidade para os fãs e mostra sufoco com lençol comprado no exterior

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 12h12

A cantora Simone Mendes surpreendeu os fãs ao mostrar que o lençol de sua cama está rasgado. A musa foi trocar a roupa de cama e se deparou com um rasgo no lençol branco e contou que comprou o item no exterior.

Simone mostrou a sua cama luxuosa e o detalhe do lençol rasgado roubou a cena. “Por essa vocês não esperavam! Galera, o meu lençol está todo rasgado. Eu trouxe de longe, viu. Comprei você lá na Homegoods. Vou ter que trocar você, pegar outro ali”, disse ela.

Simone Mendes revela crise de choro

A cantora Simone Mendes surpreendeu os fãs ao revelar que teve uma crise de choro nos últimos dias e contou sobre o momento.

A revelação aconteceu quando um fã questionou de onde Simone tira a sua força. “Sou bem forte, mas tem momentos que eu desabo. Ontem meu Jesus falou comigo poderosamente e eu chorei muito”, disse ela. Em outro momento, a estrela foi questionada sobre a relação com os fãs e afirmou: “Meu maior motivo para seguir. São minha força”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!