Simone Mendes revela batalha para alcançar conquista solo: "Sonho em ganhar"

Em coletiva com a CARAS Digital, Simone Mendes relata trabalho árduo para conquistar seu maior sonho após fim da dupla com Simaria

Após o fim de sua parceria com Simaria, Simone Mendes embarcou em uma jornada para consolidar seu espaço na música em carreira solo. Durante uma coletiva com a CARAS Digital, a sertaneja compartilhou sua batalha para conquistar um grande sonho com seu novo projeto, o DVD 'Cantando sua História".

Simone revelou que sonha em conquistar um Grammy com seu lançamento. A cantora tem trabalhado muito para alcançar sua meta, além de revelar que acredita que seu mais recente projeto tem potencial para levar o prêmio para casa: “Mais uma responsabilidade, mais um ensinamento, mais uma experiência linda”, ela celebrou a nova fase.

“Acredito que tem algo especial guardado para mim dentro desse DVD, assim como o ‘Cintilante’”, a artista lembrou seu primeiro álbum sozinha e comemorou o sucesso solo: “É uma carreira tão bebê, tão jovem, de apenas um ano, e esse lançamento tem algo para me dar também, vai ser grandioso”, disse a artista, que investiu pesado e passou por dias de muita cobrança e trabalho para o lançamento.

A sertaneja confessou que está correndo atrás do prêmio, mas reforçou sua fé: “Sonho em ganhar um Grammy, mas aí é com Jesus e os fãs do Brasil inteiro continuarem apoiando e ouvindo. (...) Esse Deus vai me dar. Se for da vontade de Deus, de me presentear com esse novo projeto, eu quero essa conquista para minha vida, eu desejo essa conquista”, finalizou.

Vale lembrar que Simone deu início à sua carreira solo com 'Cintilante', que conquistou números impressionantes, além de acumular uma coleção de prêmios. Agora, ela está se preparando para o lançamento do seu DVD 'Cantando sua História', que apresenta 14 canções solo e promete novos sucessos inspirados nas histórias de seus admiradores.

“Eu canto e você vive. Seja uma separação, ou porque não beija mais, não transa mais. Não sei se tem preguiça de conhecer gente nova, aí volta para o ex. Se achou a boca no lixo, para ficar beijando essas coisas no futuro. Se mandou uma mensagem e a resposta que veio é que acabou o relacionamento”, ela celebrou o novo projeto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes enfrentou desafio na carreira solo:

Em primeira mão para a CARAS, Simone entregou que hoje não encontra muitas dificuldades em sua trajetória sozinha. Pelo contrário, a artista revelou que vive um momento muito prazeroso em sua carreira: “É tudo tão lindo, pra mim é fácil viver tudo o que estou vivendo, fazer tudo o que tem que fazer, eu amo o que eu faço”, iniciou.

Mas a sertaneja passou por poucas e boas para chegar onde está! A cantora confessou que não acreditava em seu potencial após se separar da dupla sertaneja com sua irmã, por isso, precisou enfrentar o medo para se lançar em sua carreira solo; confira o desabafo de Simone Mendes sobre os desafios.