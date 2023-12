Simone Mendes dispensa parcerias musicais e entrega motivo: “Cachê”

Totalmente solo! Simone Mendes revela motivo para não dividir o palco em seu novo projeto durante coletiva com a CARAS Digital

Após o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes se prepara para o lançamento de seu segundo projeto totalmente solo. Durante uma coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, a artista revelou o motivo pelo qual dispensou novas parcerias musicais em seu mais novo DVD, o ‘Cantando sua História”.

Durante o bate-papo, a cantora adiantou que não pretende receber nenhum convidado nas gravações, que vão acontecer na sexta-feira, 16: “Venho novamente cantando sozinha nesse novo trabalho, sem nenhuma participação. A minha única participação é do meu público, dos meus fãs, da galera que vai estar aqui cantando comigo”, revelou.

Simone contou que pretende reproduzir o sucesso de seu primeiro projeto solo, o 'Cintilante': “Estou repetindo a dose”, disse a artista, que revelou o motivo pelo qual não pretende dividir o palco novamente: “Não, porque foi no sábado, sábado o povo trabalha, aí não veio ninguém e pagar o cachê desse povo é caro”, ela brincou.

Além disso, a artista revelou que investiu uma bolada nas gravações: “Gastei muito dinheiro, as parcelas vão até o ano que vem. São 30 metros de palco, uma estrutura linda. A equipe é cara, eles são caros, mas merecem, porque são bons de verdade”, Simone fez questão de exaltar sua equipe e fez piada com as despesas do novo projeto.

Apesar de dispensar as parcerias em seu lançamento, Simone contou que está sempre aberta a colaborar com outros artistas, especialmente, com as mulheres do sertanejo: "Ver as mulheres despontando nesse cenário, dando a mão para outras, pra mim é um prazer sem tamanho, poder ajudar, poder gravar", ela celebrou.

Para concluir, Simone revelou que o projeto não conta com outras colaborações, porém carrega sua essência e promete conquistar o público: “São 14 músicas inéditas incríveis, 100% no sertanejo, nada saindo do sertanejo”, disse a artista, que se inspirou em histórias dos fãs para criar o novo projeto com a ajuda de uma equipe de compositores.

“Eu canto e você vive. Seja uma separação, ou porque não beija mais, não transa mais. Não sei se tem preguiça de conhecer gente nova, aí volta para o ex. Se achou a boca no lixo, para ficar beijando essas coisas no futuro. Se mandou uma mensagem e a resposta que veio é que acabou o relacionamento”, a cantora entregou as temáticas de 'Cantando sua História’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes expõe seu maior desafio na carreira solo:

Em primeira mão para a CARAS, Simone entregou que hoje não encontra muitas dificuldades em sua trajetória sozinha. Pelo contrário, a artista revelou que vive um momento muito prazeroso em sua carreira: “É tudo tão lindo, pra mim é fácil viver tudo o que estou vivendo, fazer tudo o que tem que fazer, eu amo o que eu faço”, iniciou.

Mas a cantora confessou que viveu um período difícil logo após a separação de Simaria. A artista revelou que precisou enfrentar muitas incertezas sozinha: “O desafio principal, lá no passado, antes de se lançar é o medo. Como é que vai ser, como é que as pessoas vão receber”, Simone desabafou sobre não acreditar em si mesma.