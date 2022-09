Simaria fala sobre a surpresa para Simone em show: ''Foi emocionante''

No primeiro show da carreira solo, Simone foi surpreendida pela irmã Simaria e não segurou a emoção

No último sábado, Simaria (40) surpreendeu a todos ao aparecer de surpresa no primeiro show da carreira solo de Simone (38). A cantora usou as redes sociais para mostrar com detalhes a entrada no palco e a surpresa da irmã.

"Gentemm!! Fiz uma surpresa pra minha irmã @simonemendes no primeiro show da carreira solo dela, uhull!! Foi emocionante! Estou muito felizzz! E sei que vcs tbm estão, amo vcs!", escreveu ela nas redes sociais.

Simaria compartilhou o vídeo completo do momento emocionante no seu canal do Youtube e exibiu a cena principal, o abraço entre as duas, no perfil do Instagram.

Os fãs da ex-dupla foram só emoção nos comentários. "Pra sempre vocês, minhas coleguinhas", "Chorei, que momento lindo", "Foi realmente de arrepiar", "Lindo demais ver a união de vocês", dispararam eles.

É bom lembrar que antes de anunciarem o fim da dupla nos últimos meses, Simone e Simaria acabaram tendo alguns desafetos. Um deles, um áudio vazado do Programa do Ratinho, foi o despertar de outros desentendimentos.

