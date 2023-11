Show de Taylor Swift é adiado; saiba a nova data

O show da cantora Taylor Swift deste sábado, 18, no Rio de Janeiro, foi adiado por causa da 'temperatura extrema'

O show da cantora Taylor Swift deste sábado, 18, que aconteceria no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, foi adiado. A cantora comunicou a decisão em seu perfil oficial no Instagram.

"Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem estar e sempre estarão em primeiro lugar", escreveu ela.

A organizadora do evento, a Time For Fun (T4F), comunicou que o show acontecerá na próxima segunda-feira, 20, e os ingressos do hoje de hojen continuam válidos para a nova data. "Devido às condições adversas meteorológicas hoje e priorizando a segurança do público, o show de hoje da Taylor Swift | The Eras Tour no Estádio Nilton Santos - Engenhão foi reagendado para segunda-feira, 20 de novembro. Todos os ingressos para a apresentação de sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira", diz a mensagem.

Taylor falando sobre o show adiado

A entrada do público no Estádio Nilton Santos já tinha sido liberada quando o sistema de som do local anunciou o adiamento para os presentes.

Taylor Swift lamenta morte de fã de 23 anos em seu show no Rio de Janeiro

Taylor Swift usou sua conta no Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar a morte de Ana Clara Benevides. A jovem de 23 anos morreu ao passar mal durante o show da cantora no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17.

"Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show. Não consigo nem dizer a vocês como estou devastada com isso. Não tenho muita informação, além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou conseguir dizer algo sobre ela do palco, porque me sinto tomada pelo luto quando tento falar sobre isso. Quero dizer neste momento que sinto esta perda profundamente e que meu coração destroçado está com a família dela e seus amigos. Esta é a última coisa que pensamos que aconteceria quando decidimos trazer a turnê para o Brasil", escreveu. Veja a postagem!

Pai de fã que morreu em show de Taylor Swift se desespera

Pai da jovem Ana Clara Benevides, que morreu no show da cantora Taylor Swift, Weiny Machado pediu que sejam apuras as condições da morte da filha. Em seu primeiro pronunciamento, ele disse que está em choque com a notícia. "Perdi minha única filha, uma menina feliz e inteligente. Estava para se formar em Psicologia em abril, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta", lamentou ele para a Folha de S. Paulo.

Ana Clara Benevides tinha 23 anos e era estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso. Em seu perfil no Instagram, a jovem, nascida em Sonora, também no estado, registrava momentos em festas e shows e com a família.