Selena Gomez se pronuncia após ser acusada de mandar indireta para Hailey Bieber

Selena Gomez pediu desculpas aos fãs depois de ter sido acusada de mandar uma indireta para a esposa de Justin Bieber

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 19h51

Nesta quarta-feira, 11, Selena Gomez (29) se pronunciou depois de ter sido acusada de mandar uma indireta para Hailey Bieber (25).

A polêmica começou quando a esposa de Justin Bieber(28) publicou um TikTok se aprontando para mais um dia. Logo depois, Selena postou um vídeo semelhante ao de Hailey, se arrumando e fazendo skincare.

Nos comentários do vídeo da cantora, muitos seguidores acusaram a ex namorada de Justin de estar copiando Hailey. “Eu sei a quem ela está se referindo”, comentou um seguidor. Outro, escreveu: “Espera... ela está tentando tirar sarro de você sabe quem?”.

Após a polêmica, Selena se pronunciou nos comentários de seu TikTok. “Por isso que eu acredito em cuidar da sua saúde mental. Pessoal, eu não tenho ideia do que eu fiz, mas eu sinto muito. Zero más intenções. Apagando em breve”, escreveu a voz do hit Lose You To Love Me.

Recentemente, Hailey Bieber também se pronunciou sobre os comentários de haters que vem recebido. “Me deixem em paz”, pediu a modelo que sofreu um derrame em março.

